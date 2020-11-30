"القابضة لمياه الشرب" توقع برتوكول تعاون مع "الروتاري" و"الأورمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وقع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسام الدين أحمد القبانى، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، بروتوكول تعاون لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة والأسر الفقيرة، ورفع الوعي المجتمعي بشأن عنصر المياه.

فيما شهد المهندس ممدوح رسلان، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويمثلها شركة مياه الشرب بالإسكندرية، حيث وقع البروتوكول كل من المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وأسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية 2451، في مجالات المشاركة المجتمعية وتوصيل المياه للمناطق والأسر الفقيرة، ورفع الوعي المائي، وتنمية المجتمع بخدمات مياه الشرب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والسيدة علا النورى رئيس لجنة خدمة المجتمع فى روتارى مصر.

وقال المهندس ممدوح رسلان، إن الشركة القابضة تعمل علي توفير مياه الشرب للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وانطلاقا من حرص الشركة على المشاركة في مجالات تنمية المجتمع، وتم الاتفاق على التعاون المشترك من أجل توفير حياة كريمة ومستوي معيشي أفضل للمواطن المصري.

وأوضح أن مجالات التعاون تشمل دعم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي عن طريق توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة والأسر الفقيرة، هذا بالإضافة إلي تعزيز المشاركة المجتمعية لتبني قضايا مياه الشرب، وتوفر الشركة القابضة المعلومات اللازمة والبيانات الخاصة بموقف خدمات مياه الشرب بالمناطق المستهدفة، وتقديم الدعم الفني لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة والأسر الفقيرة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي كل حسب نطاقه الجغرافي.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أنه تم إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب وتأسيس الشركة القابضة عام 2004، ويأتى دور الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، من خلال رؤيتها فى الوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب من خلال تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجيه، أهمها تقديم خدمة متميزة للعملاء، تحقيق التوازن المالى، تنمية وعى المواطنين بقضايا المياه، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسى، وتنمية الاستثمارات.

وأشار إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية تصل إلى 98%، وتقدر كمية المياه المنتجة حاليا بواسطة الشركات التابعة للشركة القابضة 24.5 مليون متر مكعب/يوم، وبلغت أطوال شبكات المياه 160 ألف كيلومتر.

وأشار إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية شهدت ارتفاعا ملحوظا فى السنوات الست الأخيرة لتصل إلى أكثر من 61% من عدد سكان العام الحالي، ويتم معالجة 11.8 مليون متر مكعب/يوم.

وأكد أن الشركة تنفذ خطة توعوية سنوية تستهدف مختلف فئات المجتمع لاسيما الأطفال، وانتجت الشركة عددا من المواد الإعلامية للتوعية بأهمية المياه وترشيد استهلاك المياه، فضلا عن التوسع فى تركيب القطع الموفرة بدور العبادة والمساجد الأهلية والتى أثبتت فعاليتها فى توفير 40% تقريبا من معدل الاستهلاك.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، إلى أنه بموجب بروتوكول التعاون توفر الجمعية التمويل المالي اللازم لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة والأسر الفقيرة، وتنفيذ وصلات مياه الشرب من خلال الشركات التابعة بالمحافظات المعنية وتحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع تعزيز المشاركة المجتمعية والمشاركة فى حملات التوعية ورفع الوعي البيئي والمجتمعي بشأن قضايا المياه.

وقال المهندس أحمد جابر، إنه بموجب البروتوكول يقوم روتــــاري إنترناشيونال المنطقة الروتارية 2451 بسداد تكلفة توصيل المياه لعدد 156 أسرة بمنطقة باب الاحرار والقري المجاورة بقيمة ثلاثة آلاف ومائتي جنيه للوصلة الواحدة وبإجمالي مبلغ 500 ألف جنيه، على أن تقوم شركة مياه الشرب بالاسكندرية بتوصيل المياه لتلك الأسر خلال أسبوعين من سداد التكلفة اللازمة لتوصيل المياه.

وأضاف: "شركة مياه الشرب بالإسكندرية تلتزم بتقديم كافة الدعم الفني اللازم لأعضاء المؤسسة في مجالات المشاركة المجتمعية وتوصيل المياه للأسر الأكثر إحتياجاً، ورفع الوعي المائي والبيئي لدي المجتمع، وتوفير المعلومات اللازمة والبيانات الخاصة بموقف خدمات مياه الشرب بالمناطق المستهدفة، والتعريف بدور الشركة في توفير الخدمة والاعلان عن حجم الاستثمارات التي تتكلفها الدولة بمشروعات مياه الشرب".​