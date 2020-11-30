اليوم.. محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، اليوم الإثنين، محاكمة الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب.
وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب أيمن بهجت محمد قمر من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013.
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