شكرا لقرائتكم خبر عن مشتبه بـ«كورونا» يحتل سيارة نائبة محافظ البحيرة ويجبرها على المغادرة دونها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شهود عيان لـ«المصرى اليوم» إن شخصا مشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد ويعالج من مرض نفسى، دخل سيارة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أثناء مرورها داخل مستشفى الصدر بمدينة دمنهور، وتواجده في المستشفى، وأحدث تلفيات بالسيارة، وسط حالة هياج، بما أجبرها على تركها والمغادرة دونها.

وأكد شهود العيان أن المريض النفسى كان في المستشفى في حالة سيئة، أثناء انتظاره تقديم الخدمة الطبية اللازمة، وتوفير سرير له للعلاج في مستشفى الصدر بدمنهور، وتوجه إلى السيارة التي تستقلها نائبة المحافظ وأحدث بها بعض التلفيات، وتجمع عدد من العاملين في المستشفى في محاولة لإخراجه من السيارة إلا أنهم فشلوا في السيطرة عليه، وظل يضغط على «كلاكس» السيارة بصفة مستمرة.

وأضاف شهود العيان أن ذلك المشهد كان مرعبا، خصوصًا أن المريض مشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، مما دفع نائبة المحافظ إلى المغادرة في سيارة الدكتور أحمد الجميل، مدير إدارة المسشتفيات في المحافظة، الذى كان مرافقًا لها أثناء المرور على مستشفى صدر دمنهور.

أثناء محاولة إخراج مصاب كورونا من سيارة الدكتورة نهال بلبع| مريض نفسى مصاب بـ«كورونا» يحتل سيارة نائبة محافظ البحيرة ويجبرها على المغادرة دونها

أثناء محاولة إخراج مصاب كورونا من سيارة الدكتورة نهال بلبع|مريض نفسى مصاب بـ«كورونا» يحتل سيارة نائبة محافظ البحيرة ويجبرها على المغادرة دونها

أثناء محاولة إخراج مصاب كورونا من سيارة الدكتورة نهال بلبع|مريض نفسى مصاب بـ«كورونا» يحتل سيارة نائبة محافظ البحيرة ويجبرها على المغادرة دونها