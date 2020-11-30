شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة القاهرة يكشف الإجراءات الاحترازية بالكلية فى امتحانات الميد تيرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد حسن، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية بدأت امتحانات الميد تيرم، السبت الماضى، وسط إجراءات احترازية مشددة، موضحًا أن بعضها سيكون من خلال حضور الطلاب وتقسيمهم على مجموعات، وبعض المواد إلكترونيًا، وذلك حسب التطورات الأخيرة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.

وقال "حسن"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الكلية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات من الحفاظ على التباعد الاجتماعى، حيث يوجد مسافات كافية بين كل طالب والآخر، وارتداء الكمامات، فلا يسمح بدخول الطالب الى الحرم الجامع الى بارتداء الكمامات.

وتواصل الكليات بالجامعات المصرية المختلفة، إجراء امتحانات الميد تيرم، في مواعيدها المقررة وفقاً للخريطة الزمنية المعلن عنها مسبقاً، سواء ورقياً أو إلكترونياً من خلال المنصة التعليمية، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.

وبدأت الأسبوع الماضي امتحانات "الميد تيرم"، بكليات جامعة القاهرة وفقًا لجداول كل كلية، في إطار حرص الجامعة على التحول الرقمي الشامل والانتقال إلى عصر جامعة الجيل الثالث.