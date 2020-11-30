شكرا لقرائتكم خبر عن للدارسين بالخارج.. تعرف على خطوات التقديم للإشراف العلمى للبعثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى تقديم خدماتها للطلاب المصريين عبر المنصة الإلكترونية (sus.cdm.edu.eg)، لإتمام دراستهم على نفقتهم الخاصة بالخارج، ووضعهم تحت الإشراف العلمى للإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى.

ويستهدف الإشراف العلمى خدمة الطلاب المصريين الذين يدرسون بالخارج في جميع أنحاء العالم، وعلى نفقتهم الخاصة ولا يعملون بأى جهة حكومية داخل جمهورية مصر العربية ومنتظمين بالدراسة بداية من المرحلة الثانوية وحتى نهاية الدراسات العليا.

ويرصد ”الخليج 365” الخدمات التى تقدمها تواصل الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى لطلاب الإشراف العلمي:

- تأجيل تجنيد الطلاب ومنحهم خطابات تصريح سفر الي مقر دراستهم (الطلاب الذكور).

- منحهم خطابات لتجديد أو استخراج جوازات السفر.

- اعتماد اوراق بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

- منحهم خطابات للمجلس الأعلى للجامعات لمعادلة الشهادة التي يحصلون عليها من الخارج.

- منحهم أي خطابات لأي جهات إدارية مصرية تطلب منهم إثبات قيد أنهم يدرسون بالخارج.

وفيما يتعلق بمستندات الطلاب الذين لهم ملفات ويدرسون في دولة ويرغبون في تغير مقر الدراسة إلى دولة أخرى، فهى:

- القيد الدراسي موثق ومعتمد من المكتب الثقافي أو السفارة المصرية بمقر دراسة الطالب ثم الخارجية المصرية.

- صورة آخر مؤهل دراسي حاصل عليه الطالب.

- مصدر التمويل.

- للمرحلة الجامعية "حساب بنكي - إقامة عمل أحد الوالدين بالخارج أو قريب حتي الدرجة الرابعة".

- للمرحلة الثانوية "إقامة أحد الوالدين بمقر دراسة الطالب - المدرسة الثانويه داخلية".

أما المستندات المطلوبة من الطلاب الذين لهم ملفات ويرغبون فى تجديد تصريح السفر فهى:

- قيد دراسي حديث للعام الدراسي الحالي.

- صورة إخطار تأجيل التجنيد.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو جواز سفر الطالب.