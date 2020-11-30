شكرا لقرائتكم خبر عن قرش على كل دقيقة محمول أبرز اقتراحات لجنة الصحة بالبرلمان لدعم الطوارئ الطبية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونستعرض فيما يلى أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون لدعم موارد الصندوق. القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونستعرض فيما يلى أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون لدعم موارد الصندوق. - استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات - فرض 100 جنيه على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق - فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق - تخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية - تخصيص نسبة 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - ما قد تخصصه الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق - كما تحصيل نسبة 3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة - تحصيل نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع - إعفاء جميع أموال الصندوق من كافة أنواع الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة باستثناء الضريبة المفروضة على الأذون والسندات

كانت هذه تفاصيل خبر قرش على كل دقيقة محمول أبرز اقتراحات لجنة الصحة بالبرلمان لدعم الطوارئ الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.