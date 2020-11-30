شكرا لقرائتكم خبر عن توفير فرص عمل للشباب بالجيزة براتب يصل لـ5 آلاف جنيه.. اعرف مواعيد التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن توفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، الكائن بـ 300 ميدان الجيزة، على أن يحضر الراغبون لمقر الجهاز يوم الأربعاء القادم من الساعة 11 حتى 2 ظهرا، للعمل بإحدى الشركات الخاصة.

والوظائف المطلوبة هي:

1. أخصائى مبيعات "مؤهل عالى وفوق متوسط – السن لا يزيد عن 30 سنة – خبرة سنة على الأقل – عدد ساعات العمل من 8 لـ 10 ساعات – المرتب من 4 آلاف جنيه حتى 5 آلاف جنيه"

2. سائقين درجة أولى وثانية وثالثة "المؤهل من محو أمية حتى متوسط – السن لا يزيد عن 30 سنة – خبرة سنة على الأقل – عدد ساعات العمل من 8 لـ 10 ساعات – المرتب درجة ثالثة 2900 جنيه ودرجة ثانية واولى 3300 جنيه"

3. عمال انتاج " المؤهل متوسط - السن لا يزيد عن 30 سنة – خبرة سنة على الأقل – عدد ساعات العمل من 8 لـ 10 ساعات – المرتب 2250 جنيه"

4. عمال خدمات – نظافة – "المؤهل بون أو ابتدائى أو محو أمية أو اعدادية - السن لا يزيد عن 30 سنة – خبرة سنة على الأقل – عدد ساعات العمل من 8 ساعات – المرتب 2250".