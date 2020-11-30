خطة محافظة القاهرة لاستكمال تطوير العشوائيات وتسكين 15 ألف وحدة سكنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محافظة القاهرة لإعلان خلوها من العشوائيات، وذلك بالتزامن مع أعمال نقل سكان ما تبقى من المناطق العشوائية بمناطق متفرقة، للمشروعات الحضارية، والتى انتهت من تنفيذها وعلى رأسها الأسمرات 3 والمحروسة 1و2 الجارى تسكينهم. ويعرض ”الخليج 365” خطة محافظة القاهرة لاستكمال ملف تطوير العشوائيات وتوفير وحدات سكنية أخرى.. ويعرض ”الخليج 365” خطة محافظة القاهرة لاستكمال ملف تطوير العشوائيات وتوفير وحدات سكنية أخرى.. 1. يتم حاليا تسكين المحروسة 1 و2 من سكان عرب الحصن وعزبة الصفيح وروض الفرج 2. سيتم إزالة مناطق بطن البقرة، واستكمال السحيلة وكوم غراب، والجبخانة 3. استكمال إزالات منطقة المحجر وعزبة خير الله 4. الانتهاء قريبا من مشروع الخيالة وجارى العمل فى الخدمات به 5. جارى تشطيب مشروع مصنع 18 الحربى من المقرر الانتهاء خلال مارس القادم 6. مشروع معا قارب على الانتهاء 7. توفر هذه المشاريع 15 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية 8. المشروعات المقرر افتتاحها تستوعب سكان مناطق رملة بولاق وسانت وكابش وكفراوى، واماكن حرب الحصن 2 وعشش النهضة بالسلام 9. سيتم استكمال إزالات عزبة ابو قرن وابو حشيش وسوق الجمعة والمناطق الخطرة بمنشأة ناصر. 10. تكلفة مشروعات تطوير العشوائيات بالقاهرة 16 مليار جنيه بدون ثمن الأرض .

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