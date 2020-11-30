"محمد السباعي" متحدثًا إعلاميًا و"نجاتي" متحدثًا سياسيًا لنواب التنسيقية بمجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



اختار نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي، عضو المجلس متحدثًا إعلاميًا عنهم في إطار الحديث عن العمل النيابي لهم بوسائل الإعلام وكل ما يتعلق بهذا الصدد.

كما اختار النواب النائب أكمل نجاتي، متحدثا سياسيا باسمهم تحت قبة مجلس الشيوخ، خلال الجلسات العامة لتسجيل مواقف التنسيقية والتقدم بمقترحاتها وآرائها السياسية.

ويضم مجلس الشيوخ 12 نائبًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

ووافق مجلس الشيوخ بجلسته العامة اليوم الأحد، على مقترح التنسيقية بتعديل إحدى مواد اللائحة، والمتمثل في إضافة تعريف للجنة الزراعة والري ليصبح مسماها لجنة الزراعة والموارد المائية والري.

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