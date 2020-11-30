شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الشباب والرياضة ببني سويف ينفي حل مجلس إدارة مركز شباب الواسطى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى إبراهيم دهشان، مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، حل مجلس إدارة مركز شباب الواسطى من قبل وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن مجلس ادارة مركز الشباب بالواسطى كان قد سبق حله منذ عام بسبب وفاة طفلة داخل حمام السباحة، وتم تعيين مجلس إدارة مؤقت لمركز الشباب وقام مجلس الإدارة برفع دعوى أمام القضاء الإدارى بإلغاء قرار الحل وتم الحكم بعودة مجلس الادارة إلى عمله مرة أخرى منذ أكثر من شهرين.
فيما قال جمال عبدالمجيد، رئيس مجلس ادارة مركز شباب الواسطى، إنه فوجئ بأحد المواقع ينشر خبر حل مجلس ادارة نادى الواسطى من قبل وزارة الشباب والرياضة، مضيفًا: «اتصلت بمديرية الشباب والرياضة ببنى سويف ونفت الخبر، ورفعت قضية امام القضاء الادارى بعد حل مجلسى بعد واقعة وفاة طفلة في حمام السبابحة في حين ان هناك منقذين ومسؤلين عن الحمام بعيدا عن مجلس الادارة، وفعلا حصلنا على حكم من القضاء بعودة المجلس مرة أخرى».
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