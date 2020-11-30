شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يعلن إصابته بـ«كورونا».. والمسؤولون يدعون له بالشفاء.. و«وكيل الصحة» ينفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء ابراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، فى تصريحات للصحفيين إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه معزول فى استراحة المحافظة فى مدينة شبين الكوم، منذ مساء السبت، فى حين خرج الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، فى برنامج «رأى عام» مع المذيع عمرو عبد الحميد، ينفى إصابة المحافظ.

وكانت مصادر أكدت لـ«المصرى اليوم» إصابة محافظ المنوفية بفيروس كورونا المستجد، وأنه بصحة جيدة، ويتابع مهام عمله من استراحة المحافظة التى قام بعزل نفسه فيها من خلال التليفون وعبر الانترنت، ويخضع للعلاج وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، تحت اشراف مدير مستشفى حميات شبين الكوم، كأى حالة عزل منزلى.

وأضافت المصادر بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد من طاقم مكتب محافظ المنوفية إلى 5 أشخاص بعد أن أثبتت نتيجة المسحة اليوم إصابة أحد أفراد الطاقم بالإضافة إلى 4 آخرين من طاقم مكتب المحافظ ثبت اصابتهم أمس.

وكتبت الدكتورة هناء سرور، مساعد وزير الصحة للرعاية، عضو مجلس النواب بالقائمة الوطنية من أجل مصر، عبر صحفتها على موقع «فيسبوك» تدعو فيه بالشفاء العاجل لمحافظ المنوفية.

كما كتبت نفرتيتى خليفة، مدير العلاقات العامة والإعلام فى مديرية الصحة بالمنوفية، عبر صحفتها على موقع «فيس بوك» تتمنى فيه بالشفاء العاجل لمحافظ المنوفية.