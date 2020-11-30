وكيل «تعليم مطروح» لموظفي الشؤون القانونية بالمديرية: «اتقوا الله في عملكم»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، الأحد، بجولة ميدانية تفقدية مفاجئة بديوان إدارة مطروح التعليمية لمتابعة ورصد سير العمل بكافة الاقسام الفنية والإدارية. وقام بمراجعة إجراءات العمل بأقسام الحسابات والماهيات والاحصاء والمعلومات ووحدة الدفع الإلكتروني والتنقلات والانتدابات والملفات، مؤكدا للعاملين بهذه الاقسام ضرورة الالتزام بالسرعة في الأداء والدقة في العمل لانهاء كافة الإجراءات الإدارية واستيفاء الاستمارات المالية في مواعيدها المحددة حفاظا على حقوق المعلمين

استيفاء الإجراءات الإدارية. وقام مدير التعليم كذلك بمناقشة بعض الأمور الإدارية والقانونية مع العاملين بالشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري، قائلا لهم «اتقوا الله في عملكم فأنتم ميزان العدل في المؤسسة التعليمية» ووجه «سلامه» مدير الإدارة بإعادة الهيكل الوظيفي لديوان الإدارة وتنظيم دورات تدريبية لرفع الكفاءة المهنية للعاملين بالاقسام الإدارية بديوان إدارة مطروح لاكتساب المزيد من الخبرات الإدارية والقانونية ولضمان إنجاز العمل في التوقيتات المناسبة كذلك إعادة هيكلة بعض الأقسام الفنية بديوان الإدارة وعقد اجتماعات شهرية على الدوام للتواصل المباشر مع العاملين بإدارة مطروح. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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