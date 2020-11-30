شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارة تحمل 9 أطنان سكر تمويني غير صالح للاستهلاك الآدمي في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية التموين بالأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل الوزارة، من ضبط سيارة نقل تحمل سكر تمويني تم فحصه بمعرفة مفتش الأغذية، وتبين أنه متغير في الخواص والرائحة ووجود مواد غريبة داخل الاكياس وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وبناء عليه تم التحفظ على السيارة وسائقها والكمية التي عليها من سكر تمويني تقدر بـ9 أطنان.

وتحرر المحضر رقم 7520 جنح أ. د .ط القرنة ضد أ. م. ج وللعرض على النيابة العامة.

وتؤكد المديرية أنها تقوم بكامل طاقتها للعمل على ضبط كل ما هو مخالف ووأد كل محاولات الغش التجاري والتدليس حفاظا على سلامة وحقوق المواطنين وأنه تم الضبط قبل التداول بالاسواق والوصول للمستهلكين وسيتم التصدي بكل حسم ضد كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بمقدرات المواطنين.

كما تؤكد المديرية عدم وجود أي أوراق أو أذون صرف لهذه الكمية المضبوطة من الشركة المصرية اثناء الضبط.