شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يقرر وقف باحث دعوة بالمنوفية لارتكابه مخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيقاف "طارق م" باحث دعوة بمديرية أوقاف المنوفية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات فيما نسب إليه من مخالفات.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن قرار الوزير جاء بناء على مذكرة رئيس القطاع الدينى.

كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إحالة "م.م"، إمام وخطيب بأوقاف القاهرة إلى وظيفة باحث دعوة، نظرًا لما نسب إليه من مخالفات لا تتسق وطبيعة عمل الإمام.

كان القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وجه جميع الأئمة وخطباء المكافأة والعاملين بالأوقاف بضرورة تقدير مدى نبل الأمانة التى يتحملونها والعمل الذى يقومون به فى خدمة دينهم ووطنهم، مما يتطلب من جميع العاملين بالأوقاف أن يكون كل واحد منهم صورة مشرفة علمًا وخلقًا ووطنية وأن يكون قدوة بين الناس فى جميع تصرفاته.

وأكدت الوزارة فى بيان سابق، على أن صفحة الإمام أو خطيب المكافأة بمثابة منبره، وأن ما يكتبه أو ينشره على صفحته من أراء هو بمثابة ما يقوله على منبره، فالإنسان الطبيعى فضلًا عن كونه قدوة لا يمكن أن يكون له وجهان وجه فى الحياة العامة وآخر على مواقع التواصل، كما تؤكد على جميع العاملين بها بأن أى خروج على القيم المجتمعية أو الآداب العامة للمجتمع على صفحات التواصل سيكون موضع مساءلة، نظرًا لخصوصية طبيعة عمل الوزارة سواء أكان المنتسب إليها إمامًا أم إداريًا أم فنيًا أم عاملا.