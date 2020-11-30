​​سيامة 3 كهنة في دير الأنبا هرمينا بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قام الأنبا يوأنس أسقف أسيوط ورئيس دير القديس الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة، بسيامة ثلاثة من رهبان الدير في درجة القسيسية، وهم الراهب القس سمعان الأنبا هرمينا، والراهب القس أيوب الأنبا هرمينا، والراهب القس إبيفانيوس الأنبا هرمينا.

جاء ذلك خلال صلوات القداس الإلهي، الذي أقيم بمزرعة الدير صباح الأربعاء الماضي، والذي شارك في صلواته أصحاب النيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي في سوهاج، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.