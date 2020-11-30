"لم أكن مصيبًا".. أحمد المسلماني يعتذر على الهواء لمبارك وأسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قدم الكاتب الإعلامي أحمد المسلماني، اعتذارًا على الهواء للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته، لافتًا إلى أنه تأثر في بعض الموضوعات التي قدمها في هذا الصدد، بما نشر في عدد من التقارير الصحفية، التي كتبت وكأن من كتبوها يمتلكون أدلة إدانة الرئيس الأسبق.
وقال "المسلماني" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، إن الأمر الأول الذي يعتذر فيه للرئيس مبارك هو حديثه في برنامجه "الطبعة الأولى" عن مقبرته، لافتًا إلى أنه استقى معلوماته في هذا الأمر من الكاتب الكبير أحمد رجب صاحب مقال "نص كلمة" الذي تحدث فيه عن التكلفة الكبيرة للمقبرة، مشيرًا إلى أنه لم يعتد الحديث عن مثل تلك الأمور بسبب تربيته الريفية لكنه استند إلى مظلة الكاتب الكبير أحمد رجب، وأدرك فيما بعد أنه لم يكن مصيبًا في هذا التناول.
كما قدم المسلماني اعتذارًا لأسرة مبارك لحديثه عن ثروة الرئيس الراحل وأسرته، مؤكدًا أنه استند إلى تقارير صحفية نشرت في صحيفتين مصريتين، وتحدث عن تلك الثروة في برنامجه، دون أن يتأكد من صحة تلك التقارير الصحفية، ودون أن يركز في أن أصحاب تلك التقارير لهم أهوائهم الشخصية.
وكشف المسلماني، أسباب عدم ظهوره خلال أيام ثورة 25 يناير وتوقف حلقات برنامجه "الطبعة الأولى" الذي كان يعرض على قناة دريم، لافتًا إلى أنه لم يقدم البرنامج خلال تلك الفترة لقراءة المشهد واسكتمال الصورة حتى يستطيع أن يقدم تحليلًا دقيقًا وعميقًا للأحداث.
وأضاف "المسلماني" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن رسالته الفكرية تحتم عليه أن يتعامل بخلق، وأن يتأكد من كل معلومة قبل أن يقدمها للمشاهد، وألا يأخذ موقفًا أو قرارًا بدون اكتمال الصورة، مشيرًا إلى أنه أن لا يبدي رأي أفضل من أي يبدي آخر خاطئ.
وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة كان موجودًا وقريبًا من السياسة خلال فترة أحداث يناير، أكثر من عمله بالتحليل السياسي، لافتًا إلى أن مؤسسات الدولة عجزت خلال تلك الفترة في فهم ما يحدث، ففضل أن يقرأ المشهد بعناية قبل أن يقدم تحليله السياسي.
وأوضح أن توقف برنامجه خلال ثورة يناير لم يكن هروبًا ولا ركوبًا على الموجة أو انتظار الطرف المنتصر للانضمام له، بقدر ما كان لقراءة المشهد بتمعن لتقديم معلومة دقيقة.
وأكد المسلماني، أن برنامجه السابق "الطبعة الأولى" والذي كان يعرض على قناة دريم، أغلق مرتين في عهد الرئيس مبارك، وتم توجيه النقد له في مجلس الشعب، لافتًا إلى أنه كان على خصومة فكرية مع نظام الرئيس مبارك، وكثيرًا ما كان يوجه النقد لنظامه خلال فترة حكمه لكنه كاتن يوجه نقدًا فكريًا علميًا.
وأضاف "المسلماني" خلال اللقاء مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن الرئيس مبارك كان لديه قطيعة مع المثقفين، وكان وسيطه في التعامل معهم الدكتور أسامة الباز.
وأشار إلى أنه لابد من التفرقة بين نظام مبارك وشخصه وأبنائه، موضحًا أنه كثيرًا ما اكن يوجه النقد للنظام.
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