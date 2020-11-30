الحكم في استشكال زوج هالة صدقي لوقف حكم حبسه شهرًا.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الإثنين، حكمها في استشكال زوج الفنانة هالة صدقي على حكم حبسه شهر، لامتناعه عن دفع النفقة.

وقضت محكمة الأسرة، بحبس زوج الفنانة هالة صدقي شهرًا لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه.

وقدّم الزوج إشكالاً في تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وقال في الإشكال أنه سدّد متجمّد النفقة ومعه مخالصة موقّعة منها سوف يقدّمها إلى المحكمة.