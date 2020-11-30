كلب مسعور يعقر 3 أطفال في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب 3 أطفال هاجمهم كلب ضال مسعور بمركز الصف، جنوب الجيزة.
تلقى المقدم أحمد حمدي مأمور مركز الصف، إشارة من شرطة النجدة بعقر كلب ضال يشتبه في كونه "سلعوة" لـ3 أطفال.
أقوال الأهالي أشارت إلى إصابة 3 أطفال عقرهم كلب مسعور بمنطقة عملية المياه، نقلوا بعدها إلى مستشفى الصف وتم تحويلهم إلى قصر العيني للعلاج.
شهود عيان أفادوا بأنه تم التخلص من الكلب بعد مطاردته خشية تكرار تلك الواقعة.
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