فيديوجراف| الحبس و الغرامة.. مصير المتنمرين على "شيكابالا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: تعرض محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، إلى حملة من الهتافات العدائية، من قبل بعض الجماهير عقب مباراة القمة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة ضمن دوري أبطال إفريقيا. وجاءت حملة التنمر ضد شيكابالا بعد خسارة الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا. التفاصيل الكاملة للواقعة يستعرضها "الخليج 365" خلال الفيديو جراف التالي:

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