بقيادة مدير الأمن.. مصادر تفسر تواجد تمركزات أمنية بمحيط نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفقد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، مساء الأحد، الحالة الأمنية بمحيط نادي الزمالك بحي المهندسين.

وحرص مدير أمن الجيزة على تفقد القوات المتمركزة بمحيط النادي؛ موجها بالتعامل بحزم ووفقا للقانون مع أي خروج عن النص.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر أمنية مسؤولة على استقرار الأوضاع بمحيط نادي الزمالك.

وعن تواجد تمركزات أمنية بمحيط القلعة البيضاء، أشارت المصادر -التي رفضت نشر اسمها- إلى أنه إجراء روتيني لمراقبة الحالة الأمنية تحسبا لأي أمور طارئة.

يأتي ذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة برئاسة الوزير أشرف صبحي، الأحد، بإيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب وجود مخالفات مالية، مع استبعاد مجلس إدارة القلعة البيضاء مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه النتائج.

وفي سياق متصل، ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على 8 متهمين برشق حافلة الزمالك بشارع أحمد عرابي بعد مباراة نهائي القرن الإفريقي التي خسرها الزمالك لصالح غريمه الأهلي بهدفين لهدف.