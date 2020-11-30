"العضويات المستثناة وقيد اللاعبين".. رئيس اللجنة المؤقتة يكشف تفاصيل إدارة الزمالك (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

كشف المستشار أحمد بكري رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك، الأدوار التي ستتولاها اللجنة تحت رئاسته خلال الفترة المُقبلة.

وقال "بكري"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مساء الأحد، إن اللجنة ستتولى إدارة النادي الأبيض بكل شئونه وأوضاعه الداخلية بالإضافة إلى احتياجات فريق الكرة.

وحول قيد لاعبي الزمالك المقرر تقديمه مساء غدٍ الاثنين، قال إنه بصدد تعيين لجنة كرة جديدة لفحص قيد اللاعبين بالكامل، لتسليمها في الموعد المحدد لها لاتحاد الكرة، دون التأثير بقرار إيقاف مجلس إدارة النادي، بسبب وجود مخالفات مالية.

وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة فيما يتعلق بالعضويات المستثناة التي أقرها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، أنه سيفحص هذا الملف كاملًا ليقرر في شأنه فيما بعد.

وشدد رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك، على أن المخالفات المالية ستباشر النيابة التحقيقات فيها، ولن تؤثر في مستقبل النادي أو قيد اللاعبين.

وعن سيرته الذاتية، قال "بكري" إنه من مواليد محافظة الفيوم وتخرج عام 1980، وتدرج في العمل القضائي بداية من النيابة العامة بكل درجاتها المختلفة، من رئيس نيابة حتى وصل إلى درجة محامي عام أول، ثم تدرج للعمل كرئيس في محكمة استئناف القاهرة، ثم رئيسًا لمحكمة جنايات الجيزة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الوزير أشرف صبحي قررت إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب وجود مخالفات مالية، مع استبعاد مجلس إدارة القلعة البيضاء مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه النتائج.

وعينت وزارة الرياضة المستشار أحمد بكري محمد حميدة رئيسًا للنادي بصورة مؤقتة.



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