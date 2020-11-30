"فسحة انتهت بفاجعة".. تفاصيل انتشال جثتي فتاتين من ترعة المناشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الأحد، جثتي فتاتين من ترعة المناشي. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بغق فتاتين بالترعة المُشار إليها. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ النهري بقيدة الرائد أحمد الشافعي. وجرى انتشال جثتي فتاتين. وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث بقيادة العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر؛ للوقوف على ملابسات الواقعة. تفاصيل ماحدث كشفته التحريات التي أشرف عليها العقيد محمد عرفان مفتش شمال أكتوبر، وتبين أن 3 شباب كانوا رفقة 3 فتيات -بينهم شاب وخطيبته- قرروا السباحة فلقيت فتاتين مصرعهما غرقا. وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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