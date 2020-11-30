"القبض على المتهمين بالتنمر على شيكابالا وضبط 11 مليون قرص كبتاجون".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ضبط 8 أشخاص حاولوا رشق أتوبيس الزمالك بالحجارة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص لمحاولة إلقاء الحجارة على أتوبيس نادى الزمالك.

الأمن يبحث عن متهمين بإعداد صور تسيء للنادى الأهلي

قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن تلاحق مرتكبى واقعة إعداد صور تتضمن الإساءة للنادى الأهلى.

القبض على المتهمين بالتنمر على شيكابالا

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بالتنمر على لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بالأقصر.

"قتله زي الدبيحة".. سر 1500 جنيه دفعت جزارا لتهشيم رأس مُسن في الجيزة

لم يدر "حنفي" أن مطالبته لجزار برد مبلغ 1500 جنيه اقترضه منه في وقت سابق سينهي حياته جثة مهشمة الرأس داخل جوالي بمدخل عقار في الجيزة.

الأمن: ضبط 15 متهمًا في واقعة الفيديو المسيء لأحد لاعبي الزمالك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 11 شخصًا من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو، يظهرون فيه حال تواجدهم بأحد المقابر بمنطقة إيتاي البارود بالبحيرة، وترديدهم هتافات (الفاتحة على روح أحد لاعبي الزمالك) .

الداخلية: الكاميرات كشفت هوية اثنين من المتورطين في التنمر على شيكابالا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة التنمر على لاعب نادي الزمالك شيكابالا، أن الواقعة ارتكبت في ميدان صلاح الدين الأقصري.

النيابة تطلب التحريات حول وفاة طالب في حريق داخل شقة أسرته بالجيزة

أمرت النيابة العامة ببولاق الدكرور، اليوم الأحد، سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع طالب نتيجة تعرضه لاختناق في حريق اشتعل بشقة أسرته في بولاق الدكرور بالجيزة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

الأم نامت عليها بالخطأ.. النيابة تحقق في وفاة رضيعة بدار السلام

تباشر نيابة دار السلام التحقيق في وفاة رضيعة أثناء نومها بجانب والدتها في دار السلام.

إحباط تهريب 11 مليون قرص كبتاجون بـ 385 مليون جنيه

تباشر النيابة العامة التحقيقات فى واقعة إحباط تهريب 11 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون مخبأة داخل حاوية.