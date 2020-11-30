كيف تعاملت الشرطة مع واقعة رشق حافلة الزمالك بالحجارة؟ (تفاصيل كاملة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات رشق حافلة خاصة بنادي الزمالك بالحجارة بمنطقة العجوزة، مساء يوم الجمعة الماضي.

جهود البحث والتحري لضباط فرقة وسط الجيزة ومباحث العجوزة رصدت خروج بعض الصبية عن النص ورشقهم لأتوبيس الزمالك ما أسفر عن تهشم الزجاج.

فور إخطار اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة تفريغ الكاميرات المراقبة بمسرح الواقعة وتكثيف التحريات رغم عدم إبلاغ مسؤولي النادي عن الواقعة.

التحريات التي أشرف عليها العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال وقادها العقيد هاني شعراوي مفتش وسط الجيزة، توصلت إلى تورط 8 أشخاص في الواقعة، رشقوا الحافلة بجوار محطة وقود بشارع أحمد عرابي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الوسط، والمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، من ضبط المتهمين.

ونفت التحريات ما تداوله البعض حول حدوث الواقعة أمام بوابة النادي المطلة على شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم عرضه المتهمين على النيابة العامة مساء اليوم الأحد.