شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توقيع الكشف الطبي عن «فيروس سي» لطلاب «أولى ابتدائي» بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود الكيلاني، المتحدث الرسمي باسم مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل حملة 100 مليون صحة بالمدارس المصرية، وبناءً على التعليمات الصادرة من طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، تقرر توقيع الكشف الطبي عن «فيروس سي» على طلاب الصف الأول المرحلة الإعدادية في جميع الإدارات التعليمة بأنحاء المحافظة.

وأضاف «الكيلاني» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم إعلان الكشوف الخاصة بالإدارات المختلفة، وتكليف مسؤول متابعة لكل مدرسة بما يحقق توقيع الكشف الطبي على جميع الطلاب بعد موافقه ولي الأمر، مشيرًا إلى أنه سيتم إخطار أولياء الأمور ومنسقي المدارس.

وشدد على أن الحملة تهدف إلى عمل خريطة صحية متكاملة لجميع المدارس بما يحقق الهدف من الحملات القومية في مجال الصحة باعتبار العقل السليم في الجسم السليم.