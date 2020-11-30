شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة 2001 شرطة تهدي 3 أجهزة غسيل كلوي لمستشفى طهطا العام بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدت دفعة 2001 شرطة 3 أجهزة غسيل كلوى لمستشفى طهطا العام بمحافظة سوهاج في لفتة إنسانية للمساهمة في رفع مستوى الخدمة الطبية بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وقالت مديرية الصحة والسكان بسوهاج في بيان، الأحد، إن الدكتورة رجاء حسين، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، استقبلت اليوم الأجهزة الثلاثة، ليصل بذلك رصيد أجهزة الغسيل الكلوي بوحدة الكلى بالمستشفى إلى 60 ماكينة غسيل كلوي.

وقالت وكيل مديرية الصحة بسوهاج إنه ورد للمستشفى 24 ماكينة غسيل كلوي خلال العام الجاري فقط، منها 9 ماكينات من صندوق «تحيا مصر»، و12 ماكينة من وزارة الصحة والسكان، لافتة إلى أن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طهطا العام من أكبر الوحدات على مستوى المحافظة من حيث عدد مرضى الغسيل الكلوي، حيث يصل عددهم إلى 211 مريضًا، ويصل عدد أجهزة الغسيل الكلوي بالوحدة إلى 60 جهاز.