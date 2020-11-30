شكرا لقرائتكم خبر عن «ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة» ندوة بالمركز الثقافي الأفريقي في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عق المركز الثقافي الأفريقي بأسوان، ندوة بعنوان «ترشيد وكفاءة استخدام الطاقه والتوعية بعقوبة سرقات التيار» حاضر فيها الدكتورة كاميليا يوسف استشاري بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وأستاذ بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية.

كما شارك في الندوة ايمان مشهور مدير عام التوعية والإعلام، ورمضان مخلوف من الإدارة العامة لحماية المستهلك بشركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمهندس احمد زكي رئيس قطاع الشؤون الفنيه، والمهندسه ايمان فاروق رئيس قطاع توزيع أسوان.

وحضر الندوة لفيف من زوار المركز الثقافي الافريقي بأسوان والذين اشادوا بمدي الاستفاده الكبيره من هذه الندوه بالاضافة إلى التزام وتأكيد المركز الثقافي الافريقي بأسوان على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية على الحضور من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي اثناء الندوة.