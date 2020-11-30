شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تلقينا 115 ألف و435 طلب تصالح حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، إن العدد الإجمالى لطلبات التصالح وصل إلى 115 ألف و435 طلبًا، وذلك بعد أن تم اليوم تقديم 435 طلبا تصالح في مخالفات البناء، منوهًا عن استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام العطلات لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً لتنتهي في 30 نوفمبر الجاري.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.