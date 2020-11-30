شكرا لقرائتكم خبر عن مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام: آبي أحمد معرض للاغتيال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام، إن معارك تكسير العظام في إقليم تيجراي بإثيوبيا لا زالت مستمرة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، أن إقليم تيجراي لن يستسلم بسهولة في الحرب الدائرة مع الحكومة الفيدرالية.

وأوضحت أن الوضع في إثيوبيا ليس كما يصوره آبي أحمد للعالم وهذا وفق الأخبار التي يتم تسريبها من الإقليم الذي لا صوت إعلامي له.

وأوضحت مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام، أن آبي أحمد سيكون معرضًا للاغتيال حال استمرار الوضع في إثيوبيا على ما هو عليه، مضيفة أن لجنة نوبل قدمت اعتذارًا عن أفعال آبي احمد الحائز على جائزة نوبل.

واختتمت كلامها قائلة: «ما يحدث في إثيوبيا أزمة كبيرة للسودان الذي لا يسمح وضعه الاقتصادي باستقبال هذا العدد الكبير من اللاجئين الإثيوبيين».