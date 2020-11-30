شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أشخاص بفيروس كورونا في «عزل قها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للعزل الصحي وفاه 4 أشخاص، الأحد، بعد إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تلك الحالات اثنين توفوا صباح الأحد، والحالتين الاخرتين توفوا مساءً وكانوا محجوزين بالعناية المركزة بالمستشفى.

وأشار المصدر إلى أن المستشفي يستقبل الحالات التي بحاجة إلى عزل صحي، نظرًا لوجود أعراض قوية عليها وتستوجب الحجز فقط، وأن بالمستشفى 48 حالة محجوزين، ويتم تقديم لهما أوجه الرعاية الصحية والطبيعة اللازمة لهم.

وفي السياق قالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، إن المستشفى استقبلت الأحد 14 حالة اشتباه بفيروس كورونا ثبت إيجابية 6 حالات منهم.

وأضافت مدير مستشفى بنها التعليمى أن جمع الحالات التي ثبت إيجابيتها والمشتبه فيهم تم صرف العلاج اللازم لهم سواء علاج لأعراض الاشتباه أو علاج للكورونا موضحة أنه تم إعطائهم جميعا تعليمات العزل المنزلي.

وتابعت مدير المستشفى أنه تم قياس نسبة الأوكسجين في الدم وعمل تحليل cbc وإشاعات على الصدرللحالات ولم يبتّ سوى إيجابية 6 منهم فقط.