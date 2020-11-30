شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تنظم محاضرات تثقيفية لطلابها عن «تنمية الولاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، إن إدارة نشاط الأسر والإتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، بدأت في تنظيم محاضرات تثقيفية لطلاب الجامعة عن «تنمية الولاء».

وأوضح عزيز- في تصريح له اليوم- أن المحاضرات تستمر حتي ٥ ديسمبر القادم، وتهدف إلى تعميق الشعور بالإنتماء لدي الطلاب، لأنه يمثل حجز الزاوية في حياة المجتمعات واستقرارها وتقدمها، لافتا إلى أن إدارة الجامعة تحرص على ألا يكون الإنتماء للوطن شعارا براقا، بل ممارسة وتطبيقا لمبادئ وقيم متوارثة عبر الأجيال، وذلك من خلال توعية الطلاب بتاريخ وحضارة بلادهم، بما ينمي لديهم الشعور بالأصالة والقدرة على صناعة مستقبل يليق بدور مصر ومكانتها.

وقال صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، أن البرنامج التثقيفي بدء بمحاضرة عن «أوضاع النمو الإقتصادي وتأثيره على مواجهة الأزمات»، وقد حاضر بها الدكتور محمود بخيت شوكي، يليها محاضرات تاريخية عن «الآثار والمصريات»، ويحاضر بها الدكتور أحمد على الأنصاري، والدكتور هشام أحمد فهيد، وذلك في الأول من ديسمبر، بكليات الآثار، والألسن، والحاسبات والمعلومات بمقر الجامعة الجديد.

وأوضح محمد يوسف، مدير إدارة الإتحادات والأسر الطلابية بالجامعة، أن المحاضرات تشمل أيضاً جلسات حوارية عن المهارات الشخصية والتنمية البشرية وعلوم الإدارة، وسيتحدث بها الدكتور عنتر محمد أحمد، على مدار يومي ٣٠ نوفمبر و٢ ديسمبر، وستقام بقاعة مركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد، منوها بأن محاضرة الوسطية في الدين سيحاضر بها الدكتور محمود فراج السيد يوم ٣ من ديسمبر القادم، وكذلك محاضرات في القانون بمدرجات كلية الحقوق، وذلك يومي ٤ و٥ ديسمبر القادم.