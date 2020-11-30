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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القنطرة غرب يقود حملة لتطهير وتعقيم الشوارع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد اللواء أحمد شعيب، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، حملة مكبرة لتعقيم وتطهير شوارع مدينة القنطرة غرب، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالقنطرة غرب.
وقال رئيس المركز والمدينة في بيان، الأحد، إن الحملة شملت تطهير شارع التحرير وشارع المعاهدة وشارع مصر وشارع الجيش وشارع عطية غنيم واستكمال رش وتعقيم باقي شوارع المدينة، لافتًا إلى أن حملات التعقيم تأتي في إطار سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره.
وأضاف أنه من المقرر أن تستأنف الحملة أعمالها بإستكمال تعقيم باقي المواقع الحكومية والحيوية داخل مدينة القنطرة غرب، إلى جانب تعقيم وتطهير عدد من المواقع الحيوية والشوارع، لافتًا إلى أنها تأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الاسماعيلية بشان تنفيذ أعمال الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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