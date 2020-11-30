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مصر تدين الجريمة النكراء لمليشيا الحوثى بحق المدنيين فى اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، الجريمة النكراء التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأبرياء من بينهم نساء وأطفال.

 

 

وتتقدم مصر بخالص التعازى والمواساة لليمن الشقيق وأسر الضحايا فى هذا المُصاب الأليم، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.

 

 

هذا، وتُعيد مصر التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية تحفظ لليمن الشقيق وحدته وسيادته واستقراره، وتُخفف من وطأة الأزمة الانسانية المُمتدة التى تعصف به، وذلك استنادًا إلى المرجعيات الدولية المُتفق عليها.

كما تؤكد مصر مُجددًا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي فى سبيل التصدى لكافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.

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