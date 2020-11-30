تنمية التجارة الداخلية: إنشاء 7 مستودعات بـ40 مليار جنيه لتأمين مخزون السلع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لملف التموين والتجارة الداخلية، فهناك متابعات يومية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، على شقين؛ المخزون من التموين، والأسعار، فمهم أن تحتفظ الوزارة بمخزون أمن من السلع الأساسية، بالإضافة إلى وجود احتياطى أمن من السلع يفى باحتياجات المواطن لفترات تصل إلى 4 و5 شهور. وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال حلوله ضيفا، اليوم الأحد، على برنامج المواجهة، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى على فضائية إكسترا نيوز، أنه يتم إنشاء مستودعات استراتيجية بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليار جنيه فى 7 محافظات، لزيادة الاحتياطي السلعى من 4 و5 شهور إلى 8 شهور، والحديث هنا عن الأصناف الأساسية فى المقررات التموينية، من اللحوم والدواجن، والبقوليات والسكر، والزيت، وكل الأصناف التى توجد بالمقررات التموينية. وأشار الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن هناك إقبالا شديدا من قبل الشركات الكبيرة، بأن تقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل هذه المستودعات، فالتموين تستهدف مستودعات من أول 20 فدانا حتى 100 فدان، وبدأنا المرحلة الأولى، وتقدم 9 شركات وقاموا بسحب 17 كراسة على 4 مواقع.

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