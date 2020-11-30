شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تتقدم بالعزاء لنهاد أبو القمصان فى وفاة حافظ أبو سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا العزاء لنهاد أبو القمصان المحامية بالنقض، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة في فقيدها وزوجها الحقوقى حافظ أبو سعدة، مؤكده انها عملت معه خلال منصبها وكان له دور فى المشاركة فى قانون الجمعيات جاء ذلك خلال لقاءها مع الإعلامية لميس الحديدى مساء اليوم في برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على قناة ON.

وكانت المحامية بالنقض، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، نعت وفاة زوجها الحقوقى، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عمر ناهز 55 عاما، حيث كتبت على حسابها على فيس بوك: "حب عمرى وأبو أولادى وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقى.. لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له.. وادعولنا".

كان حافظ أبو سعدة قد أصيب بفيروس كورونا، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، إلى أن وافته المنية.