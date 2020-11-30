شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا يؤكد علاج محمد صلاح بالبروتوكول المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، تعليقا على زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إن الزيادة في الأعداد تحت السيطرة التامة رغم كثرتها ونسب وفياتنا لم تزد مع زيادة عدد الإصابات، مؤكدا أن نهاية هذا الوباء بلقاح واقٍ أو دواء شافٍ، وهناك أكثر من جهة فى سباق شديد لإنتاج اللقاحات، وانتهاء مرحلة الدراسات خلال أسابيع قليلة ثم مرحلة الإنتاج والتوزيع، وستكون نهاية الوباء بظهور اللقاح، ونتوقع بداية شهر أبريل المقبل.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن محمد صلاح مواطن مصرى كأى مواطن، مردفا: "أنا مكنتش بشوف محمد صلاح بس أنا بشوف المرضى كلهم، وهنكمل على كدة، ومحمد صلاح أتعالج بالبروتوكول المصرى دون تدخل أي جهة، وأشكره أول واحد بلغنى بالنتيجة، ومحمد صلاح مسافرش إلا لما عملنا المسحة، ومسافرش عشان يستكمل العلاج ولكن عشان يكمل حياته الطبيعية وتدريباته".

وتعليقا على وضع امرأة من سنغافورة مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد الذي كانت قد أصيبت به أثناء حملها في مارس، قال إن الفيروس لا ينقل عن طريق المشيمة من الأم للجنين، ولكن الأجسام المضادة المناعية قد تنقل للطفل وتعطيه نوعا من المناعة.