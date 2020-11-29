شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» و«الثقافة» في نهائي دوري الوزارات الأول للكرة الخماسية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلتقي، غدًا الإثنين، فريق ديوان عام وزارة النقل مع فريق ديوان عام وزارة الثقافة في المباراة النهائية لدوري الوزارات الأول للكرة الخماسية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، حيث تقام المباراة على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي.

كان مشوار فريق ديوان وزارة النقل قد شهد انتصارات كبيرة خلال مشاركته في مباريات المجموعة الثالثة حيث تمكن الفريق من الفوز على وزارة المالية 4 / 2، وعلى فريق وزارة التعليم العالي 5 / 0 وعلى فريق وزارة الصحة 5 / 1، وفريق المجالس النيابية 2 / 0 بالانسحاب، وفريق وزارة التجارة والصناعة 3 / 1

والتقي الفريق في دور الثمانية فريق وزارة الاتصالات ليتمكن من العبور إلى الدور قبل النهائي بنتيجة 2 / 0 لمواجهة فريق وزارة التموين حيث استطاع فريق وزارة النقل الفوز بنتيجة 3 / 0 ليصل إلى المباراة النهائية مع وزارة الثقافة.