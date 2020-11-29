شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش المسودة النهائية لـ«التنمية الاقتصادية وفقًا لمصر 2030» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي، لاستعراض المسودة النهائية للاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية بالمحافظة، وأبرز الخطوات العملية التي اتخذتها المحافظة بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إطار رؤية مصر 2030 التنموية.

في بداية الاجتماع، أكد محافظ بني سويف أن تم تنفيذ خطوات عملية وهامة في مجال تحقيق نقلة تنموية منشودة ومستهدفة من قبل الدولة ويطمح إليها المواطن السويفي، حيث تم البدء بوضع الخريطة التنموية التي تتضمن تحديد دقيق الأولويات التنموية، والمقومات الميزات النسبية والتنافسية المتوافرة، ووضع الأطر والأهداف العامة والتفصيلية، تمهيدا لإعداد استراتيجية تنموية عامة تشمل كافة القطاعات، بالتعاون مع كثير من الشركاء سواء بوزارة التنمية المحلية أو المجتمع المدني، لاسيما الخبرات الأكاديمية والبحثية بجامعتي بني سويف والنهضة، بجانب المجلس الاستشاري الاقتصادي للمحافظة، ووحدة التنمية الاقتصادية.

كما أشار المحافظ أنه خلال الفترة التي جرى فيها إعداد الاستراتيجية العامة، تم السير بالتوازي في تنفيذ استراتيجية التنمية السياحية بالمحافظة، والتي أثمرت عدد من الخطوات العملية كالبدء في تنفيذ مشروعات ستدفع بالقطاع، والوصول لخطة مشتركة بالتعاون مع وزارة السياحة، بجانب التنسيق الجاري مع وزارة البيئة الذي وصل لمسار ايجابي نحو النهوض بمحمية وادي سنور، ومن ناحية أخرى يجري حاليا تبنى خطوات عملية في مجال التنمية الزراعية، من خلال تبنى مشروعات التصنيع الزراعي وتحقيق أعلى سلسلة ممكنة من القيمة المضافة

ونوه المحافظ أنه جاري الاستعداد لعقد مؤتمر اقتصادي لإلقاء الضوء على مقومات الاستثمار بالمحافظة والفرص الواعدة والميزات النسبية المتاحة، وبيئة العمل الحالية وقدرتها على جذب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار الحقيقي بالمحافظة سواء من خلال التوسع في المشروعات القائمة أو الاستثمار في المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما وأن بني سويف تمتلك العديد من الفرص الواعدة

فيما استعرض نائب المحافظ «بلال حبش» تفاصيل المؤتمر الاقتصادي الاستثماري المزمع تنظيمه للترويج للفرص الاستثمارية على أرض المحافظة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات ( تعليمية – طبية – رياضية )، حيث أوضح الأُطر العامة والخطوات التحضيرية لتنظيم المؤتمر، في ضوء أهدافه المخطط لها، وتم استعراض مقترحات الفعاليات المزمع القيام بها، والبرنامج المقترح، والجدول الزمني للمؤتمر، والأماكن المقترحة لاستضافة المؤتمر، والفئات المستهدفة للحضور، والرعاة المنتظرين لدعم المؤتمر وحقوق الرعاية وتقسيمها لفئات، بجانب مناقشة آليات عمل اللجان المنظمة المنبثقة من اللجنة العليا.

ومن جانبها، قامت الدكتورة أمنية حلمي باستعراض الاستراتيجية العامة للمحافظة، والتي ارتكزت على عدد من المحاور منها: الفرص والتحديات، والرؤية والأهداف الاستراتيجية للمحافظة، والبرامج والمشروعات ذات الأولوية والمردود الاقتصادي لها، والخطة التنفيذية لتلك المشروعات التي تضمنت مشروعات عديدة «مدروسة» في كثير من القطاعات مثل المشروعات في مجالات التصنيع الزراعي، وفي السياحة، وفي مجالات صناعية متنوعة، حيث يسهل عرضها كفرص متكاملة ومدروسة من ناحية الجدوى الاقتصادية والنواحي المالية والإدارية، لتمثل فرص حقيقية أمام المستثمرين.

واستعرض مدير وحدة التنمية الاقتصادية «د. علاء سعيد» المنهجية التي تم إتباعها في إعداد التنمية الاقتصادية، حيث تم توفير البيانات والمعلومات من خلال التنسيق التام بين الجهات المعنية، والعمل الميداني المتواصل، للحصول على المعلومات الدقيقة التي سيتم بناء الاستراتيجية عليها، منوها عن جهود الوحدة الاقتصادية في عدد من المجالات التنموية، وذلك تحت دعم وإشراف شخصي من المحافظ «د محمد هاني غنيم»، لاسيما في مجال التطوير الإداري وتحسين مستوى الخدمات من خلال تطوير القدرات والمهارات عن طريق مشروع «وايز» برعاية من وزارة التنمية المحلية.