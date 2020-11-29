شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بورسعيد يتابع أعمال إغلاق منفذ الشاحنات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالبدء في إغلاق منفذ الشاحنات وتحويل كافة سيارات النقل لمنفذ النصر الجمركى المطور، تابع المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الأحد، أعمال إغلاق منفذ الشاحنات للبدء في تنفيذ القرار.

وأكد نائب المحافظ أنه سيتم إغلاق منفذ الشاحنات والبدء في دخول وخروج كافة سيارات النقل من منفذ النصر الجمركى في إطار خطة المحافظة لمنع التكدس والاذدحام وتحقيق السيولة المرورية.