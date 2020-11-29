شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الإسماعيلية» يدشن مبادرة «تعليم مبهج وطالب مبدع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق طة عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، يرافقة أحمد أبو الدهب، وكيل المديرية وبحضور المهندس احمد عبدالخالق مبادرة «مدرسة ذو تعليم مبهج وطالب مبدع»، والتي أطلقها تعليم الإسماعيلية بالتعاون مع المهندس احمد عبدالخالق، تفعيلا للبرتوكول الموقع مع محافظة الاسماعيلية، والذي يتم من خلالة تطوير المبني المدرسي إلى جانب تحفيز الطلاب وحثهم على التفوق من خلال إجراء المسابقات العلمية والرياضية والأنشطة المختلفه والخاص بمدرستين تابعتين لإدارة شمال الاسماعيلية التعليمية وهما مدرسة صفية زغلول الاعدادية بنات ومدرسة عاطف بركات الابتدائية .

وقدمت مدرسة صفية زغلول بنات تحت قيادة حنان عاشور مديري المدرسة وبحضور محمد عبدالكريم مدير إدارة شمال التعليمية بالفيديو شرحا للأعمال التي تمت بالمدرسة منذ انطلاق المبادرة العام الماضي.

وأشاد طة عجلان بما تم من أعمال سواء على مستوى المبني المدرسي أو على مستوى التدريبات الخاصة بالمعلمين والتى تعود بالشكل الإيجابي على مستوى الخدمة التعليمية المقدمة لطالبات المدرسة.

وخلال الزيارة تفقد وكيل الوزارة عدد من فصول المدرسة حيث تابع انتظام الجدول المدرسي وشدد على أهمية النظافة داخل الفصول بشكل خاص والمدرسة بشكل عام في ظل الإجراءات الاحترازية التي يجب يتم اتخاذها لتوفير بيئة صحية من أجل الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.

كما تفقد احمد ابوالدهب وكيل المديرية مدرستي عاطف بركات الابتدائية إلى جانب مدرسة صفية زغلول الاعدادية بنات حيث تابع انتظام الدراسة إلى جانب متابعات وزيارات الموجهين والمتابعين حيث اكد على أهمية تنفيذ الخطط الخاصة بالمتابعة والتوجيهات بكل دقة.