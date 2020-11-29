شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتأثر لاعب كرة القدم بالدعم النفسي؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن لاعب كرة القدم عبارة عن مهارة بدنية وفنية ونفسية لو واحدة منهما انتقصت سوف يكون بمستوى أقل من مستواه الطبيعي.

وأضاف الدكتور جمال فرويز، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن بعض اللاعبين كان لديهم مستويات تصل للعالمية لكنهما كانوا عصبيين، لافتاً إلى أن الأندية العالمية يستعينوا بالأطباء والأخصائيين النفسيين لدعم اللاعيبة.

وأوضح أن الدعم النفسي له أهمية كبيرة للاعبي كرة القدم من أجل مواجهة التنمر، مشيرا إلى أنه لابد التركيز على كلام المدرب وليس ما يحدث أو يقال في المدرجات.

ونصح استشاري الطب النفسي، بوجود طبيب نفسي في نادي الزمالك لتقديم الدعم النفسي للاعيبة، وتحسين سلوكهم العصبي، وضبط قدراتهم النفسية للتعامل مع ما يحدث في الملعب.