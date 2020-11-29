شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يلتقي صاحبة «درع التسامح.. صعيد بلا ثأر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الأحد، المواطنة صفاء محمود عسران، المقيمة بنجع حمادى بمحافظة قنا، صاحبة مبادرة «درع التسامح.. صعيد بلا ثأر»، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى تفاصيل المبادرة، حيث أشارت عسران إلى أنها استطاعت خلال 8 سنوات أن تنهى عددا من الخصومات الثأرية في بعض محافظات الصعيد والتى استمرت لسنوات طويلة بين العائلات.

وأوضحت بنت الصعيد أن الفكرة التي تقوم عليها المبادرة، خاصة بعد رفض أهل القتيل في بعض الأحيان استلام الكفن ولذلك يرفضون الصلح ويستمر سلسال الدم والثأر بلا نهاية، مشيرة إلى أن المبادرة نجحت وأصبحت بديلة للكفن في عدد كبير من الحالات المتساوية في الدم والتى لا يصلح فيها تقديم الكفن، حيث يتم تقديم درع «التسامح صعيد بلا ثأر».

وقالت إن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ورئيس مؤسسة مصر الخير، أعلنوا رعايتهم ودعمهم للمبادرة.

وأعربت عن سعادتها بدعم الحكومة للمبادرة ليشعر ولى الدم بأن الدولة تقوم بتكريمهم أمام أسرهم ومختلف العائلات والحاضرين لجلسات الصلح ويكون ذلك بحضور المحافظين ومديرى الأمن، لافتة إلى أنها تتلقى اتصالات كثيرة من المواطنين من محافظات الصعيد وبعض محافظات الوجه البحرى، خاصة الغربية والدقهلية والمنوفية، عن طريق التليفون وصفحتها على «فيس بوك» يطلبون منها المساعدة في حل بعض الخصومات الثأرية بمحافظاتهم وكذا بعض الجلسات العرفية.

وأشارت إلى أن أسرتها تقوم بدعمها وتساندها على الاستمرار في تنفيذ تلك المبادرة وتقوم شقيقتها بالتعاون معها ومساعدتها في هذه المبادرة خاصة في الذهاب والسفر لمختلف محافظات الجمهورية.

وأعلن «شعراوى» عن موافقته على طلب الفتاة صفاء عسران رعايته للمبادرة وأن يتم كتابة اسمه على الدرع التي يتم تسليمها في جلسات الصلح والخصومات الثأرية، موجها بالتنسيق مع المحافظين لتقديم كل الدعم والمساندة لصفاء لإنجاح مبادرتها والمساهمة في محاربة الثأر بمختلف المحافظات، خاصة بعد النجاح الذي حققته المبادرة خلال السنوات الماضية.

وفى ختام اللقاء منح الوزير بنت الصعيد شهادة تقدير من الوزارة، كما أهدت عسران درع المبادرة إلى وزير التنمية المحلية.