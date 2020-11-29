شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يتفقد أحوال الطلاب وسير العمل في المدن الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأحد، بزيارة مفاجئة للمدن الجامعية، للاطمئنان على أحوال الطلاب والمباني ومتابعة سير العمل.

وتفقد «عزوز» مطبخ ومطعم المدن الجامعية للاطمئنان على تطبيق كافة إجراءات سلامة الغذاء المقدم للطلاب وذلك حرصا من جامعة الأقصر على سلامة أبنائها الطلاب.

وناقش رئيس الجامعة مع القائمين على المطبخ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على أجود أنواع الطعام المقدم للطلاب، مشددًا على تقديم أفضل الخدمات لجميع الطلاب والالتزام بمقومات العمل داخل المدن الجامعية.