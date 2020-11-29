شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة مطروح يناقش تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الـ29 بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، وعمداء الكليات.

وأشاد محافظ مطروح -بحسب بيان الأحد- بجهود الإسراع في إنشاء مباني جامعة مطروح والانتهاء منها قريبًا، خاصة المبنى الإداري مع استكمال باقي المنشآت التعليمية، كصرح علمي كبير وأثرها في تقدم وتنوير المجتمع.

كما تناول المجلس جهود الجامعة في تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية وتوزيع الطلاب على المدرجات والسكاشن التعليمية مع تطبيق قانون تنظيم الجامعات والتشديد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقرب دخول جامعة مطروح على منصة التعليم عن بُعد مع انتظام سير العملية التعليمية بالجامعة وفق الجدول الزمني، والاستعداد لامتحانات الميدترم، وكذلك الانتهاء من تجهيز أجهزة الحاسب الآلي على أحدث مستوى لطلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى اشتراك جامعة مطروح بمعسكر نقل وتوطين الافكار بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي لمدة 5 أيام مع تدريب الطلاب وعددهم 50 طالبًا مشتركًا على كيفية تنفيذ الافكار الابتكارية وريادة الأعمال.

كذلك تم اصدار المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق وجارٍ إصدار باقي المجلات لكليات الجامعة.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على دور ومشاركة الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، ومنها وضع خطة للتشجير من خلال كلية الزراعة للمشاركة في تطوير وتجميل الطريق الدولي الساحلي من الحمام حتى سيدي براني وتحديد الزراعات المناسبة وتوفير مصادر المياه لها، وكذلك إعداد الأفكار المناسبة للمشاركة في جهود الاستفادة من مياه الامطار وعدم إهدارها، والانتهاء من تطوير ميدان عبدالمنعم رياض، وكذلك وضع مقترحات لمشاركة جامعة مطروح في احتفالات العيد القومي للمحافظة في 15 ديسمبر المقبل.