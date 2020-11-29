شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القنطرة غرب يتابع أعمال رصف الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر اللواء أحمد شعيب، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، من التعدى على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، مؤكدًا أنه لا تهاون في حقوق الدولة، وسيتم إزالة أي تعديات بشكل فورى.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لرئيس المركز، الأحد، برفقة أحمد الإسناوي، نائب رئيس المركز والمدنية، لمتابعة على أعمال الرصف طريق بطول (150م) بمحور الكوبرى الجديد، ورصف طريق الجباسات بطول(220م) والتى ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

وتفقد رئيس المدينة أعمال تغطية خليج نصار، والذى يبلغ طول (242م) حيث تمت اعمال التغطية بمواسير خرسانية ووضع طبقة من الرمال لتأسيس الطريق وذلك لاهتمام الدولة بقطاع الطرق الداخلية والمحلية، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة مراحل أعمال الرصف أولاً بأول تحت إشراف اللجان الفنية والهندسية المختصة، مع مراجعة كافة المواد المستخدمة في الرصف مع اللجان الهندسية.

وقام رئيس المركز والمدينة بتفقد الوحدة المحلية لقرية الشهيد خيرى لمتابعة شكاوى المواطنين على أرض الواقع والعمل على سرعة حلها واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتحقيق الصالح العام للمواطنين.

وقام بالمرور على الوحدة المحلية لقرية الرياح، وتفقد أعمال تجميل ورفع القمامة أمام وحدة طب الأسرة بالقرية، وقام أيضًا بالمرور على استكمال تغطية خليج إسحاق بمدينة القنطرة غرب ومتابعة الأعمال بها على أرض الواقع.