شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد رصف الطرق الداخلية في فوه بالانترلوك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، الأعمال الجارية لرصف الشوارع الجانبية بمدينة فوه بالانترلوك، كما تفقد شوارع مدينة فوه ابتداء من مدخلها حتى كوبري فوه العلوي، كما تفقد شوارع الفتح والعبور والجيش، ووجه بوضع صناديق القمامة على جانبي الطرق، بحضور وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، كما تفقد أعمال الرصف بالانترلوك بالشوارع الجانبية المتفرعة من شارع الفتح حتى شارع الجيش، مؤكداً على الاستمرار في أعمال النظافة اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وأكد اللواء جمال نور الدين أنه يتابع الأعمال الجارية في مدن المحافظة من مشروعات خدمية والرصف بالانترلوك، مشيراً إلى أن مدن المحافظة تشهد الرصف بالانترلوك ،لسهولة تركيبه بطريقة التداخل، ويتم رصه بدون استخدام مونة أسمنتية ،ويمكن خلعه وإعادة تركيبه عند الحاجة للحفر أسفله دون أن يتضرر أو ينكسر، كما أنه يتحمل الضغوط والأحمال العالية ،ويتميز بمقاومته الشديدة للتآكل، إضافة لعدم تأثره بالمياه.

محافظ كفرالشيخ يتفقد شوارع فوه

محافظ كفرالشيخ يتفقد شوارع فوه

محافظ كفرالشيخ يتفقد شوارع فوه