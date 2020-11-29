شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: استخراج تراخيص البناء من خلال تطبيق على الهاتف خلال عام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنشاء تطبيق إلكترونى على الهاتف، يتم من خلاله استصدار تراخيص البناء، للقضاء على الفساد وعدم اضطرار المواطن التوجه إلى المركز الذكى والتعامل مع موظف المحليات، لافتا إلى أن المشروع سوف يستغرق عام وتم البدء فيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة، والذى تناول تحديات مواجهة الأمطار بالإسكندرية.
من جهه أخرى، أعلن محافظ الإسكندرية عن تنفيذ مشروع تطوير حلقة السمك بالانفوشى على مشروع يستغرق عامين وسوف يتم تنفيذه قريبا، كما أنه سيتم نقل وكالة الخضر والفاكهة إلى منطقة نجع العرب، خلال شهر بالرغم من اعتراض البائعين إلا أنه يصب فى صالح المشروعات القومية، كما أكد أنه جارى دراسة مشروع لاستفادة من مياه الأمطار بدلا من توجيهها فى المصارف أو البحر.
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