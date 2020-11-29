أجهزة الأمن تلاحق المتهمين بالإساءة للنادى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط القائمين على إعداد صور تتضمن الإساءة للنادى الأهلى، على مواقع التواصل الإجتماعى ، وذلك بعد القبض على المتهمين بالاساءة لنجم الزمالك محمود شيكابالا.
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط القائمين على تصوير ونشر مقاطع فيديو مسىء إلى لاعب نادى الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، حيث تم ضبط 11 شخصًا من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو، يظهرون فيه حال تواجدهم فى أحد المقابر بمنطقة إيتاى البارود بالبحيرة، وترديدهم هتافات "الفاتحة على روح أحد لاعبى الزمالك ، كما نجحت الجهود في ضبط 4 أشخاص من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو مسىء لنجم الزمالك ، فى ميدان صلاح الدين بالأقصر.
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