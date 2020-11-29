شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: تكنولوجيا عالمية لتصنيع لقاح كورونا الروسى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور شيرين حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، أنه سيتم استخدام أعلى تكنولوجيا فى العالم لتصنيع لقاح كورونا الروسى فى مصر، قائلاً: "اللقاح آمن وسيكون له فاعلية قوية".

وأضاف الدكتور شيرين حلمى، أنه سيتم البدء فى التصنيع 20 أبريل القادم، مضيفاً أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "بايوجينيركس" إحدى شركات مجموعة فاركو الدوائية وصندوق الاستثمار الروسى على أن يتم التعاقد على الإنتاج فى القريب العاجل.

وأوضح الدكتور شيرين حلمى رئيس مجموعة فاركو للأدوية، أن فاعلية اللقاح الروسى بلغت 92% وتابع: نسعى لتوفيره فى مصر، مؤكدا تميزه بأمان كامل فى مواجهة الفيروس، مضيفا فى تصريحات خاصة لليوم السابع: ننتظر موافقة الدكتورة هالة زايد على خطاب بدء التجارب السريرية للقاح حتى نتمكن سريعا من البدء فى التسجيل ثم عملية التصنيع بشكل مباشر وتابع: اللقاح الجديد يتمتع بفاعلية عالية ويمثل درعا واقيا من المرض وتابع نتعشم سريعا فى التصنيع المحلى لتوفيره لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

وأضاف: تفرد اللقاح الروسى باستخدام نوعين مختلفين من ناقلات الفيروسات الغدية البشرية التى تمكن من توفير استجابة مناعية قوية وطويلة الأجل بعد الحقن الثاني.

يذكر أن اللقاح الروسى بحسب ما نشرته الأكاديمية الروسية للعلوم يكون فى صورة جرعتين، الثانية تكون بعد 3 أسابيع من تعاطى الأولى، حيث يستخدم اللقاح يستخدم تقنية فريدة من الفيروسات الغدية البشرية ثنائية النواقل، وهى فيروسات مهندسة وغير قادرة على التكاثر وتحمل المادة الوراثية من ارتفاع فيروس كورونا.

وتساعد هذه التقنية فى التغلب على المناعة الموجودة مسبقا ضد الفيروسات الغدية، كما يعمل اللقاح على تكوين أجسام مضادة ضد الفيروس، للحد من انتشار الفيروس داخل الجسم.