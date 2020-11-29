شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تؤكد إجلاء الأسر السودانية الراغبة فى العودة للبلاد بعد قصف إريتريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، أنها تتابع تطورات الحرب بإقليم تيجراى بإثيوبيا، مشيرة إلى القصف الصاروخي الذى أطلق على مناطق متفرقة حول وداخل العاصمة الأريترية أسمرة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية ، في بيان لها إن سفارة السودان ، في أسمرة تعمل على إجلاء الأسر السودانية التي ترغب في العودة للبلاد، موضحة أنها تطمئن على سلامة المواطنين السودانيين المقيمين في إريتريا.

وكانت العاصمة الإريترية أسمرة ، شهدت قصف بالصواريخ منذ اندلاع الصراع بين الجيش الإثيوبى وجبهة تحرير تيجراى، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن العاصمة أسمرة تعرضت لستة انفجارات فى وقت متأخر أمس السبت.

وأعلنت وسائل إعلام عالمية استهداف العاصمة الإريترية أسمرة ليل الجمعة بصاروخ أطلق من إقليم تيجراى الواقع فى شمال إثيوبيا، وفق ما أفاد أربعة دبلوماسيين، فى هجوم هو الثانى من نوعه منذ اندلاع المعارك على الأراضى الإثيوبية هذا الشهر.